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Валерия поздравила сына Арсения с женитьбой

00:56, 29 августа 2020
Иосиф Пригожин и Валерия Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился. Избранницей 21-летнего молодого человека стала 22-летняя Лиана Волкова.

Регистрация брака прошла 28 августа, о чём Валерия рассказала в соцсети. Певица продемонстрировала праздничный наряд и пообещала подписчикам позже опубликовать фотоотчёт с торжества, сообщают «Невские новости».

Невесткой Валерии стала неработающая дочь обеспеченных родителей, которая ведёт в соцсети кулинарный блог. С Арсением Лиана познакомилась в конце 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная телеведущая и актриса Юлия Зимина, получившая широкую известность благодаря сериалу «Кармелита», поделилась радостной новостью со своими поклонниками. 17 августа она вышла замуж. 39-летняя звезда опубликовала в Instagram несколько кадров со свадьбы. Влюблённые предпочли скромную роспись.

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