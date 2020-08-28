Валерия поздравила сына Арсения с женитьбой

https://static.news.ru/photo/f97c4a2c-e979-11ea-8f9e-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился. Избранницей 21-летнего молодого человека стала 22-летняя Лиана Волкова.

Регистрация брака прошла 28 августа, о чём Валерия рассказала в соцсети. Певица продемонстрировала праздничный наряд и пообещала подписчикам позже опубликовать фотоотчёт с торжества, сообщают «Невские новости».

Невесткой Валерии стала неработающая дочь обеспеченных родителей, которая ведёт в соцсети кулинарный блог. С Арсением Лиана познакомилась в конце 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная телеведущая и актриса Юлия Зимина, получившая широкую известность благодаря сериалу «Кармелита», поделилась радостной новостью со своими поклонниками. 17 августа она вышла замуж. 39-летняя звезда опубликовала в Instagram несколько кадров со свадьбы. Влюблённые предпочли скромную роспись.