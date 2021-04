«Мне вас жаль»: Долина повздорила с Гребенщиковым в новом шоу

65-летняя певица Лариса Долина «обменялась любезностями» с шоуменом Михаилом Гребенщиковым на съёмках программы «Ну-ка, все вместе!». Это произошло после того, как артист раскритиковал 23-летнего Майкла Райса, который в 2018 году победил в британском шоу All Together Now. Долине не понравилось такое отношение Гребенщикова к певцу.