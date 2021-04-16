«Мне вас жаль»: Долина повздорила с Гребенщиковым в новом шоу

https://static.news.ru/photo/1e2b7d94-9ee6-11eb-8a5d-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

65-летняя певица Лариса Долина «обменялась любезностями» с шоуменом Михаилом Гребенщиковым на съёмках программы «Ну-ка, все вместе!». Это произошло после того, как артист раскритиковал 23-летнего Майкла Райса, который в 2018 году победил в британском шоу All Together Now. Долине не понравилось такое отношение Гребенщикова к певцу.

Мне вас жаль. От души, — заявила народная артистка.

Гребенщиков тоже не остался в долгу и парировал: «А может быть, и мне вас, в некотором случае».

Так артист намекнул на спор певицы с TikTok-блогером Валей Карнавал, который произошёл на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Тогда певица предложила оппонентке простую вокальную распевку, но Валя Карнавал не смогла даже попасть в ноты. После этого Долина заявила, что девушке следует петь в ванной, но не на публике. Чуть позже Валя Карнавал ответила артистке в Instagram, назвав её «Шаблоном прошлого».

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева встала на сторону Долиной и заявила, что блогеры — это временное явление. По её словам, молодёжь выдаёт за гениальные выступления «три прихлопа, два притопа», при этом большинство из них не имеют никакого желания учиться и получать высшее образование.