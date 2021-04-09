«Шаблон прошлого»: Валя Карнавал ответила Ларисе Долиной её же словами

https://static.news.ru/photo/4101a44e-9aed-11eb-af7b-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер и певица Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, ответила как сторонникам, так и недоброжелателям, бурно комментирующим её словесную перепалку со звездой отечественной эстрады Ларисой Долиной в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Девушка намекнула, что «старой гвардии» звёзд пора понять и принять, что пришло новое поколение, которое кардинально иначе относится к творчеству.

Она призвала не оценивать её способности с позиций поколения, к которому относится Долина.

Стандарты меняются. И мы не виноваты в том, что растём совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни. Как было 20, 30, 40 лет назад — уже не будет. Зачем цеплять на молодёжь шаблон прошлого времени? — поделилась Карнавал своими размышлениями в историях Instagram.

Она добавила, что не слушает ни Стиви Уандера и понятия не имеет, кто такой Александр Панайотов. Однако это, уверена девушка, не делает её плохим человеком.

В подтверждение своей позиции она выложила фрагмент телепередачи, вышедшей в эфир много лет назад. Тогда после одного из выступлений Долину спросили, что мешало ей стать популярной в предыдущие годы. Певица ответила: всему виной старшее поколение, которому чуждо всё, что делает молодёжь.

Те люди, которые решали наши судьбы, они были, по меньшей мере, не то что несведущи в том, что мы делаем, они нас не уважали. Они были, в общем-то, людьми пожилыми, как правило. Которые не знали и не хотели понимать, что нужно современной молодёжи, — сказала тогда Долина.

Спустя годы, дала понять Карнавал, ставшая знаменитой артистка перешла в противоположный лагерь и сама стала той, кто не приемлет несовершенную и ни на что не способную, на её взгляд, молодёжь.

Ранее, как писал NEWS.ru, на шоу у Галкина Долина жёстко раскритиковала вокальные способности девушки после того, как та не смогла повторить простую вокальную распевку и не попала в ноты. Звезда отечественной эстрады посоветовала Карнавал петь в ванной, но не на публике. В ответ на это Карнавал заявила, что люди имеют право заниматься тем, что им нравится, и никого не заставляют слушать свои песни. Но Долина категорично заявила: в искусстве не может быть «несколько правд» — человек либо умеет петь, либо нет.