Кудрявцева назвала блогеров временным явлением на фоне скандала с Долиной

https://static.news.ru/photo/c4330be4-99cd-11eb-a424-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: larisa.dolina.official/instagram.com

Лера Кудрявцева уверена, что блогеры — это временное явление. Такой вывод телеведущая сделала после скандала Долиной с Валей Карнавал на шоу Максима Галкина.

Кудрявцева встала на сторону Долиной, но при этом оговорилась, что ничью сторону не принимает из-за того, что конфликт поколений вечен. Свою позицию ведущая опубликовала в Instagram. По мнению Кудрявцевой, сейчас молодёжь выдаёт за нечто гениальное «три прихлопа, два притопа». При этом у большинства нет никакого желания учиться и получить высшее образование.

Молодые люди сейчас не уважают старшее поколение, что сильно удивляет телеведущую.

Я правда не понимаю нашу молодёжь. Ничего не хотят, сидят в соцсетях. Все эти блогеры — это же временное явление. Неужели это не понятно? Работать не хотят, учиться не хотят, книг не читают, — пишет Кудрявцева.

Конфликт Ларисы Долиной и Вали Карнавал случился на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Певица пришла в ужас от хамского поведения блогера и несколько раз хотела покинуть студию. Валя Карнавал заявила, что сегодня для выступления на сцене необязательно учиться. На что Долина ответила блогеру, что та даже не знает нот.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Долина, устроившая на шоу Галкина разгром блогеру Вале Карнавал, оказалась в центре внимания хейтеров. Представительнице старшего поколения не понравилось исполнение молодой артистки, Долина то и дело хваталась за голову, слушая пение блогера.