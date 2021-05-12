Доктор прописал: Бузова похвасталась роскошным ужином из морских гадов

https://static.news.ru/photo/75c433c2-b384-11eb-9add-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86 / instagram

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова майские праздники провела на больничной койке, чем сильно напугала своих фанатов. Однако уже неделю спустя она занимается спортом с личным тренером и ест в дорогих ресторанах. Всем этим она поделилась с подписчиками в Instagram.

Врач сказал, что надо больше есть. Приехала. Белок. Всё некалорийное. Тренеру привет! — она опубликовала видео своего ужина, включавшего всевозможные морские деликатесы.

Певица рассказала, что сегодня она попробует карпаччо из цветной капусты и артишоков и из помидоров с трюфелем, а также устрицы, по которым она очень скучала.

Домой из больницы Бузову отправили долечиваться амбулаторно 9 мая. Она так и не рассказала фанатам о причине госпитализации. Стало известно лишь, что это плановая операция. После неё телеведущая долго приходила в себя и отходила от общего наркоза.

Недосказанность породила десятки догадок, что не понравилось юристу Екатерине Гордон. Она обвинила звезду в хайпе даже на собственной болезни. Она считает, что Бузова устроила поклонникам «игру-гадалку».

За свою любимицу заступился Филипп Киркоров, обвинив Гордон в «зависти и желчи».