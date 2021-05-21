Доход Собчак в пандемию вырос на 27 млн рублей

https://static.news.ru/photo/98a19d2e-ba70-11eb-83d4-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заработки журналистки Ксении Собчак за 2020 «пандемийный» год выросли на 27 млн рублей и составили 212,7 млн рублей. Это следует из декларации о доходах и имуществе мужа телеведущей — Константина Богомолова, пишет URA.RU.

Сам режиссёр в 2020 году заработал всего 17,9 млн рублей. Но самой богатой за пандемийный год стала директор Московского музея моды и бывшая Мисс Россия Оксана Фёдорова. Она заработала за год 139,4 млн рублей. При этом, отмечает издание, мэрия Москвы не указала сведения о доходах худрука «Центра театра и кино» Никиты Михалкова.

Как сообщалось ранее, сбережения на чёрный день имеют 63% россиян, похвастаться какими-либо накоплениями не могут 37% граждан. Таковы результаты исследования, проведённого Россельхозбанком.