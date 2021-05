Доход Собчак в пандемию вырос на 27 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

↵Российская группа Little Big опубликовала на своём официальном YouTube-канале клип на песню We Are Little Big. По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, сингл войдёт в новый альбом, премьера которого запланирована на ноябрь 2021-го. В комментариях фанаты отметили возвращение Little Big к истокам творчества и «тяжёлое звучание» композиции. По их словам, кумиры по-настоящему удивили их. Часть подписчиков сравнили ролик с проектом участника команды Антона Лиссова — Jane Air.

