Дочка Егора Дружинина рассказала, почему не стала танцевать

Дочь знаменитого хореографа Егора Дружинина объяснила, почему не пошла по стопам звёздного отца.
21-летняя Александра всё ещё ищет себя. Но при этом девушке повезло. Семья на неё не давит, позволяя найти свой путь.
Папа никогда не пытался мне ничего навязать или как-то повлиять на меня. Он знал, что если я выберу танцы, то начинать нужно как можно раньше, поэтому в детстве я занималась, но всё время бросала, — призналась наследница.
По словам девушки, у неё проблемы с координацией, а также тахикардия. Поэтому здоровье не позволило ей построить карьеру танцовщицы.
Александра Дружинина учится на психолога. В свободное время занимается фотографией,
Как писал NEWS.ru, Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
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