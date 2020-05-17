Дочка Егора Дружинина рассказала, почему не стала танцевать

https://static.news.ru/photo/8337c06e-9855-11ea-b84d-fa163e074e61_660.jpg Егор Дружинин Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press

Дочь знаменитого хореографа Егора Дружинина объяснила, почему не пошла по стопам звёздного отца.

21-летняя Александра всё ещё ищет себя. Но при этом девушке повезло. Семья на неё не давит, позволяя найти свой путь.

Папа никогда не пытался мне ничего навязать или как-то повлиять на меня. Он знал, что если я выберу танцы, то начинать нужно как можно раньше, поэтому в детстве я занималась, но всё время бросала, — призналась наследница.

По словам девушки, у неё проблемы с координацией, а также тахикардия. Поэтому здоровье не позволило ей построить карьеру танцовщицы.

Александра Дружинина учится на психолога. В свободное время занимается фотографией, пишет Peopletalk.

Как писал NEWS.ru, Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.