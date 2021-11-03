Дочь Заворотнюк выходит замуж

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна выходит замуж, свадьба запланирована на январь будущего года. Кто жених дочери «прекрасной няни» — неизвестно, сведений о нём 25-летняя девушка не раскрывает, пишет KP.RU.

Известно, что познакомилась Анна со своим будущим избранников в Нью-Йорке, где шесть лет назад получала образование. Учились будущие жених и невеста вместе, но при этом девушка никогда не показывала своего бойфренда фанатам и даже хвалилась, что он — не публичный человек.

Анастасия Заворотнюк отправила свою дочь учиться в США сразу, как та закончила школу. Анна получила образование по специальности «Бизнес-администрирование», но оставаться в Америке не захотела и вернулась в Россию. С нею-де вернулся и её молодой человек. С недавних пор они вместе живут в Москве.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семь лет счастлива в отношениях. Девушка поздравила жениха с днём рождения и показала тортик с надписью: «Кис, кис, кис. Ты котик, я котик».