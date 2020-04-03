Дочь Заворотнюк трогательно поздравила актрису с днём рождения

https://static.news.ru/photo/d089d6d2-75ae-11ea-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала трогательный пост в своём Instagram, в котором поздравила звёздную маму с днём рождения.

Сегодня мы поздравляем с днём рождения мою любимую мамочку. Мы очень её любим, мы рядом и верим, что всё будет хорошо, — написала девушка под семейным снимком.

В свою очередь поклонники артистки пожелали ей скорейшего выздоровления.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.