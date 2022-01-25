Дочь Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении здоровья актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла появившиеся в СМИ слухи о том, что у её матери обнаружились проблемы с речью. Как написала она на своей странице в Instagram, «это бред журналистов».

Это очередной бред журналистов, — отметила девушка.

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет не появляется на публике. Информация о том, что у актрисы опухоль головного мозга появилась в 2019 году. Всё это время звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит лечение. Известно, что она сильно поправилась, скрывает лицо за очками, а на голове носит платочек. Вместе с мужем и трёхлетней дочерью Милой она живёт в своём загородном доме в Крекшино. К ней на дом приезжают врачи.

Родные никак не комментируют состояние «прекрасной няни». Диагноз «глиобластома» тоже был обнародован не сразу. Это самая агрессивная форма опухоли мозга. В апреле 2021 года актрисе исполнилось 50 лет. В этом же году супруги отметили 13-летие совместной жизни.

В июле прошлого года близкие к семье Анастасии Заворотнюк сообщили, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания. Врачи разрешили артистке плавание, и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия.