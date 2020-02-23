https://static.news.ru/photo/0a9ed50e-5636-11ea-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь Анастасии Заворотнюк находится на отдыхе в Италии. Девушка посетила Сикстинскую капеллу в Ватикане, где, судя по всему, помолилась за здоровье матери.

Анна Заворотнюк в сторис Instagram рассказала, как она посетила святое место. Кроме того, наследница актрисы поделилась живописными видами Флоренции.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдает от онкологического заболевания. Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Ранее коллега фигуриста Петра Чернышёва рассказал, что спортсмен все силы бросил на то, чтобы заработать больше денег, и принимает участие в крупнейших ледовых шоу по всей стране, писал NEWS.ru.