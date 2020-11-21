Дочь Заворотнюк ответила на слухи об участии матери в шоу Малахова

https://static.news.ru/photo/22218fac-2d16-11eb-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила поклонникам на вопрос, будет ли её мать участвовать в шоу Малахова. Она посоветовала людям не верить всей информации, которая появляется в СМИ.

Девушка заверила, что её мать не собирается участвовать ни в каком шоу.

Нет, конечно, не верьте этим газетенкам. Мы так же придерживаемся позиции «без комментариев», — написала дочь актрисы в соцсетях.

К тому же журналисты связались с Сергеем Жигуновым, который тоже якобы должен был принять участие в шоу Малахова. Артиста рассмешил вопрос о «секретном интервью», которое проанонсировали СМИ. Жигунов отметил, что его юристы сейчас рассматривают вопрос о возможной подаче иска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в съёмках программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым приняли участие актриса Анастасия Заворотнюк и её коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов. Об этом сообщил один из друзей актёра.