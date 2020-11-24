Дочь Заворотнюк опубликовала видео со своей бабушкой

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Анна Заворотнюк, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк для рекламы в соцсети жидкой губной помады привлекла свою бабушку — Валентину Борисовну. Поклонники отметили необыкновенное сходство и красоту у женщин всех поколений этой семьи.

Тестируем с бабулей жидкие помады, — подписала видео в Instagram Stories Анна Заворотнюк.

Когда бабушка появилась в кадре, внучка поцеловала её в щёку и продемонстрировала, что помада не оставила никаких следов.

Как писал NEWS.ru, Анна Заворотнюк поделилась со своими подписчиками неожиданным открытием. Оказывается, ямочки на щеках — «это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы». Заворотнюк призналась, что любит свои ямочки. Она даже не представляет себя без них. Фолловеры поддержали девушку, отметив, что это её изюминка, которая только украшает её.