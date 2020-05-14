Дочь Заворотнюк обнаружила на своём лице «генетический дефект»

https://static.news.ru/photo/20c011a8-95f7-11ea-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк — дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — поделилась со своими подписчиками неожиданным открытием.

Дорогие друзья, обнаружила у себя на лице существенный дефект — ямочки. Оказывается, ямочки на щеках — «это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы». Представляете?! Что же теперь делать? — поинтересовалась девушка у своих поклонников.

Заворотнюк призналась, что любит свои ямочки. Она даже не представляет себя без них. Фолловеры поддержали девушку, отметив, что это её изюминка, которая только украшает её.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает самоизоляцию в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз её супруг Пётр Чернышёв, она не выходит на улицу.

О самочувствии «прекрасной няни» рассказал друг артистки, который недавно разговаривал с мужем актрисы. По его словам, женщина общается с родными, дочкой, у неё прекрасное настроение.