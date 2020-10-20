Дочь Успенской разнесла в пух и прах студию ТВ в передаче о себе

https://static.news.ru/photo/f3a438da-1359-11eb-8146-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина раскритиковала в пух и прах гостей студии в эфире программы, посвящённой её проблемам. Женщину не устроили мнения «малознакомых» людей.

Плаксина связалась со студией «Пусть говорят» на Первом канале , чтобы попросить помощи у журналистов. Она считает, что родители хотят от неё избавиться, для чего и поместили в психбольницу. Сама же она хочет только спокойствия и безопасности, мечтает уехать в Израиль и заниматься там творчеством.

В студию популярного ток-шоу были приглашены знакомые Любови Успенской, которые принялись было обсуждать проблемы Плаксиной и её звёздной матери, говорить, как ей помириться с родительницей, оценивать поведение молодой женщины и даже советовать ей выйти замуж. Общение с дочерью певицы происходило по видеосвязи.

Вначале Плаксина старалась держаться спокойно. Свою неадекватную внешность дочь певицы объясняла многочисленными операциями после аварии, которые, например, не позволяют ей двигать нормально челюстью, из-за чего возникает внешний эффект заторможенности. Но после советов пойти самостоятельно зарабатывать деньги, испытать все трудности жизни и откровенных обвинений в том, что она «зажралась», молодая женщина буквально взорвалась.

Первой досталось приглашённой актрисе Наталье Лапиной, которая заявила, что знает «Таню с детства» и якобы в курсе всего, что происходит в семье королевы шансона.

Я вас в первый раз вижу! Какое вы имеете право осуждать человека, не имея понятия о проблемах в его семье?! — кричала на всю студию Плаксина, пыталась доказать, что малознакомые люди не имеют права обсуждать и тем более осуждать её.

Досталось другу матери Татьяны Владимиру Краснову, которого молодая женщина согласилась «припомнить» и назвала «противной рожей». А когда речь зашла о деньгах, то она и вовсе схватилась за голову, заявив, что это «у вас там в голове одни деньги», а она хочет жить и писать свои картины.

Гости студии не остались в долгу. Наталья Лапина ехидно заявила, что неадекватное поведение дочери певицы — это всё следствие приёма наркотиков, что челюсть у неё не двигается не от последствий аварии, а от того, что наркотики «выедают дёсны», с видом профессионала заявила впавшая в безвестность актриса.

Кто-то из друзей Успенской умудрился по видеосвязи увидеть, что у Плаксиной «кожа стала хуже», хотя и включился в разговор онлайн. Это не мог не отметить ведущий Дмитрий Борисов, несколько раз повторивший:

Досталось всем!

В итоге дочь королевы шансона отказалась вести диалог с гостями студии, а на переданное через друзей предложение матери «покаяться» с горечью и разочарованием ответила:

Зачем? Чтобы она могла дальше обкокаиненная прыгать по сцене?

Ранее NEWS.ru сообщал, что знаменитый артист балета Николай Цискаридзе в разговоре с журналистами высказал своё мнение по поводу скандала между певицей Любовью Успенской и её дочерью Татьяной Плаксиной. Высказываниям Плаксиной он посоветовал не придавать особого значения.