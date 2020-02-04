https://static.news.ru/photo/cb8c93c4-4735-11ea-afe1-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина и Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Татьяна Плаксина, 30-летняя дочь знаменитой исполнительницы шансона Любови Успенской, очень сожалеет о своих словах в её адрес. Об этом девушка рассказала в Instagram.

Несколько дней назад в эфире программы «Звёзды сошлись» Плаксина рассказала, что Успенская якобы регулярно её избивала и унижала. Кроме того, девушка утверждала, что мама буквально пичкала её нейролептиками, из-за которых Плаксина стала «похожа на овощ».

Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а этим воспользовались непорядочные люди, — заявила Татьяна.

Плаксина также выразила благодарность другу Успенской, который привёз её домой после эфира, телеведущему Андрею Малахову. По словам дочери певицы, телеведущий очень помог им с мамой наладить отношения и восстановить гармонию. При этом Плаксина подчеркнула, что Малахов сделал всё это не ради пиара, а «во имя чистоты и справедливости».

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир, в котором Татьяна обвинила мать в издевательствах.