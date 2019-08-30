Пятилетняя дочь российского рэпера Тимати — Алиса — встретила День знаний в салоне красоты. На кадрах видеоролика девочке делают причёску и красят кончики волос. Судя по реакции ребёнка, ей работа стилистов понравилась.
Запись в Сети опубликовала мама исполнителя — Симона Юнусова — на своей официальной странице в Instagram.
Все готовятся к началу учебного года. Кто-то покупает книжки, тетрадки, карандаши, а кто-то... С другой стороны, вспомните, всегда были «умные» и «красивые», но мы так легко не сдадимся! Сначала голова приняла симпатичную форму, а с завтрашнего дня будем наполнять её не менее красивым содержанием. Правда, клиентка салона красоты ещё об этом не подозревает..., — написала бабушка Алисы под публикацией.
Ранее News.ru сообщал, что глава Минпросвещения Ольга Васильева поздравила школьников с Днём знаний. Чиновница пожелала учащимся «неиссякаемого интереса» к предметам и сил в освоении наук, а также умения быть благодарными педагогам и родителям.