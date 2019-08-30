Фото: Simona Chernomorskaya/instagram.com

Певица Наргиз Закирова опубликовала видеообращение к певице Валерии и продюсеру Иосифу Пригожину и принесла извинения за свою нелепую оговорку. Речь идёт о недавнем интервью звезды каналу «А поговорить», где Наргиз эмоционально сравнила себя с «тёлочками в туфлях», упомянув при этом Валерию.

Прошу ещё раз прощения за этот чрезвычайно нелепый казус . Мне прАво очень стыдно. С огромным уважением к ВАМ! — написала она на своей странице в Instagram. Певица отметила, что...