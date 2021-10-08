Дочь Началовой произвела фурор в Сети, заведя свой Instagram

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина произвела фурор в Сети своим микроблогом, который она завела всего пять дней назад. Только после публикации трёх снимков на Instagram девушки подписались более трёх тысяч человек.

Вера публикует свои снимки, на одном из них она позирует с маленькой очаровательной собачкой. На последнем фото дочь Началовой предстаёт настоящей красоткой. Девушка позирует в чёрном топе и пышной юбке, длинные локоны падают на плечи.

Подписчики назвали это фото настоящим воплощением всего, что может включать в себя молодость. «Сразу видно, какие невинные чистые мечты в этих чистых глазах. Верочка — сама нежность», «Веруша, ты невероятно красивая и талантливая! Вылетая Юлечка», написали в комментариях пользователи.

Вера Алдонина учится в одном из самых престижных заведений столицы — частной школе «Интеграция XXI век», которое Forbes включил ТОП-10 лучших учебных заведений столицы.

Ранее мать Юлии Началовой Таисия опубликовала стихи, которые написала её внучка Вера Алдонина на сороковой день после смерти матери. На тот момент 12-летней школьнице дали задание написать поэтический отзыв на рассказ Виктора Астафьева «На далекой северной вершине».