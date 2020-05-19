Дочь Ирины Шейк пошла в русскую школу в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/f45d543a-9a02-11ea-abf7-fa163e074e61_660.jpg Ирина Шейк Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трёхлетняя дочь модели российского происхождения Ирины Шейк начала ходить в русскую школу в Нью-Йорке.

Лея ходит в русскую школу. Сейчас всё перешло на онлайн. Заведение серьёзно подошло к обучению: они проводят три урока по 30 минут. Стали немного меньше гулять. Ну а так, в принципе, на онлайн-обучении, — рассказала знаменитость в интервью русской версии журнала Vogue.

Шейк также отметила, что покидать Нью-Йорк они с дочкой не собираются и прекрасно там проводят время. Модель не стала затрагивать тему личной жизни и говорить о своём скандальном расставании с Бредли Купером год назад, уточняет «Экспресс газета».

Ранее Ирина Шейк показала, как она проводит время на самоизоляции в Нью-Йорке. Она обнародовала фотографию, на которой уютно устроилась на диване в домашней одежде. В руках у неё книга. Таким образом, можно сделать вывод, что свободное время звезда посвящает чтению. Впрочем, подписчиков привлекло не само увлечение чтением, а то, что именно читает Шейк. На обложке изображён президент России Владимир Путин.