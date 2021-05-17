Дочь Иосифа Пригожина выписали из квартиры за долги

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Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что членов её семьи выписали из квартиры по решению суда. Они задолжали микрофинансовой организации крупную сумму, пишет «Собеседник».

По словам девушки, соответствующее уведомление от приставов было получено на днях.

Если бы я не влезла в эту ситуацию, а папа бы не занялся поиском адвокатов, не впутали телевидение, то давно потеряли дом, — отметила она.

Даная пояснила, что первые суды состоялись без участия её семьи. Прописку, уточнила она, они сохраняли около двух лет. Девушка подчеркнула, что семья потеряла шесть миллионов рублей, которые выплачивались микрофинансовой организации в прошлые годы. По её словам, долг закрыт, однако кредиторы считают иначе.

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