Дочь Гагариной растрогала поклонников реакцией на репетиции матери

https://static.news.ru/photo/de439cee-092a-11eb-98f1-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина с дочерью Фото: gagara1987/instagram.com

Полина Гагарина впервые взяла на репетицию свою трёхлетнюю дочь Мию. Девочка не смогла усидеть на месте и буквально сорвала репетицию матери бурной реакцией.

Ребёнок пообещал снимать работу родительницы на телефон. Но сидеть молча и сосредоточенно девочка так и не смогла.

Мама, давай-давай! — кричала малышка из зала, желая подбодрить мать.

Конечно, при таком активном зрителе о полноценной работе говорить уже не пришлось, но Гагарина не стала ругать дочь за сорванную репетицию. Наоборот, она растрогалась от реакции малышки, написав по этому поводу нежный пост.

Моя жизнь, моя поддержка, моё сердце! А как она плакала, растрогавшись от песни, сказав, что никогда меня не оставит. Мое сердце рвалось от счастья. Всё обретает смысл, когда есть мои малыши рядом, — подписала видео с репетиции певица.

Мия — второй ребёнок Полины Гагариной. От брака с актёром Петром Кисловым у певицы есть ещё сын Андрей. С отцом Мии Дмитрием Исхаковым артистка больше не живёт, но об официальном разводе пара пока не сообщала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фотография российской певицы Полины Гагариной с чипсами подверглась жёсткой критике со стороны её поклонников. Люди не поверили, что сторонница здорового образа жизни, постоянно изнуряющая себя тренировками, может «не за деньги» пропагандировать эту разновидность фастфуда.