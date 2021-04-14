Дочь Долиной обрадовалась скандальному выпуску «Музыкалити»

https://static.news.ru/photo/a80a0ec0-9d67-11eb-a4aa-96000091f725_660.jpg Фото: dolinalina /instagram

Российская певица Лариса Долина недавно приняла участие в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Она поругалась со звездой TikTok Валей Карнавал. Дочь певицы Ангелина Миончинская сообщила, что была в восторге от передачи.

Во-первых, девушка отметила мастерство самого Галкина, который подобрал отличного оппонента для её матери и сыграл на теме поколений.

Во-вторых, удивление Ангелины вызвал тот факт, что Долина вообще согласилась на участие в проекте. Оказалось, что исполнительница предполагала подобное развитие событий.

Валя к концу стала котёночком совсем. А мама... Я ждала, что приобнимет её по-матерински. Хотя я в шоке была, что мама в принципе согласилась. Не стала её настраивать на что-то. Сказала: «Крепись!», — написала Ангелина в Instagram.

Она отметила, что «сама себя уговаривала, что обойдётся без напалма», но она «слишком хорошо знает свою маму».

Подписчики девушки отметили, что звезда держалась достойно и очень профессионально. Они отметили, что «даже Бузова лучше поёт, чем Карнавал». Кроме того, они отметили, что «Валя просто хамила Долиной».

Ранее NEWS.ru писал, что Лариса Долина жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, известной как Валя Карнавал. Сойдясь с девушкой в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы.