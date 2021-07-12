Дочь Дмитрия Маликова заподозрили в романе с богатым хоккеистом

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефанию заподозрили в новом романе. Поклонники вычислили новую любовь девушки по фотографиям с отдыха на Алтае в Instagram. Судя по всему, она отдыхала там вместе с молодым и очень перспективным хоккеистом Кириллом Капризовым.

Богатый спортсмен и Стефания, только закончившая в этом году МГИМО, почти одновременно выкладывали снимки на фоне одних и тех же пейзажей. Также они подписаны друг на друга и активно ставят друг другу лайки. Фанаты уже во всю атакуют девушку в комментариях.

«Ждём совместное фото с Кириллом», «Капризов там же. Может встретитесь», «Где хоккеист, а?», «Так вместе с Капризовым отдыхают», «Капризов классный! Хорошая пара!», — написали подписчики Стефании под одним из её постов.

У Дмитрия Маликова несколько детей. Помимо Стефании, музыкант ещё воспитывает приёмную дочь Ольгу Изаксон (от первого брака его супруги Елены) и сына Марка.

Ранее сообщалось, что западные СМИ заподозрили супермодель Ирину Шейк в романе с рэпером Канье Уэстом, который разводится с Ким Кардашьян. Пока не ясно, можно ли это назвать отношениями, однако определённый интерес друг к другу у них есть.