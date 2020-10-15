Дмитрий Хрусталёв рассказал, как победил алкогольную зависимость

https://static.news.ru/photo/f85977ba-0ef8-11eb-8ba3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

41-летний телеведущий Дмитрий Хрусталёв признался, что был алкоголиком. Но вот уже два года шоумен не пьёт и намерен и дальше придерживаться трезвого образа жизни.

По его словам, в какой-то момент он понял, что не может больше жить с зависимостью, поскольку она влияет на работу, личную жизнь и репутацию.

Это всё постепенно приходит. Главное, понять — да, ты алкоголик. Да, я алкоголик. Это не моя вина, я не виноват, это моя беда. Алкоголь с моим организмом делает то, что я не хочу. Самое главное — это понять, что ты алкоголик, — признался Хрусталёв в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Телеведущий рассказал, что его окончательно побудил отказаться от пагубной привычки неприятный случай в Иркутске. Шоумен должен был вести одно мероприятие, но напился и не смог выйти на сцену. Ему выставили огромный штраф и потребовали извинений. После этого Хрусталёв решил бросить пить.

Теперь вместо алкоголя для сброса напряжения телеведущий занимается йогой, плавает, играет на бас-гитаре, а также занимается сексом. Хрусталёв подчеркнул, что сейчас состоит в отношениях, но отказался назвать имя своей возлюбленной.

NEWS.ru писал, что Хрусталёв озвучит Зайца в перезапуске советского мультфильма «Ну, погоди». Волка будет озвучивать Гарик Харламов. Работа над новыми сериями началась в 2020 году, он будет снят с использованием технологии 3D, в нём появятся новые персонажи.