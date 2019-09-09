https://static.news.ru/photo/367dfbee-d302-11e9-ae64-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал скандал, который возник из-за выступления артиста на праздновании Дня города в Самаре. По его словам, ничего необычного в поведении звезды он лично не увидел. Он отметил, что концерт прошёл так, как было запланировано, и призвал не верить сообщениям СМИ.

Никаких проблем в Самаре не было. Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа, но если бы такое случилось, то в Сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху, — заявил он в беседе с « Nation-News ».

Представитель артиста добавил, что певец находится в отличной форме и сегодня намерен выступить в Кремле на Дне предпринимателя.

Ранее News.ru писал, что Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на Дне города. Артист подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Видео его выступления появилось на YouTube. Гости мероприятия решили, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.