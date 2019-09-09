https://static.news.ru/photo/25158e0a-d2fb-11e9-a3b4-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский певец Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Артист подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Видео его выступления появилось на YouTube.

Гости мероприятия решили, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отмечает РЕН ТВ . Сам певец своё поведение никак не прокомментировал. Также не поступило никаких объяснений от его продюсера Яны Рудковской. Тем временем жители Самары оказались настолько недовольны хедлайнером, что создали петицию. Документ адресовали главе города Елене Лапушкиной и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям и не приглашать таких звёзд. Мы хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей, — говорится в петиции на сайте change.org.

Ранее Билан удивил поклонников неожиданной сменой имиджа. Певец решил покрасить волосы и стать блондином, писал News.ru.