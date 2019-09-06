https://static.news.ru/photo/663865e4-d128-11e9-8042-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Дима Билан снова решился поменять имидж и стать блондином. Он поделился с подписчиками в Instagram видео, записанным в момент преображения.

Жёлтые волосы звезды являются пока лишь первым этапом, на котором их обесцветили. Следующим действием будет тонирование, после которого певец получит желанный цвет.

Ну что, ребят, в какой тонировать? — обратился к подписчикам Билан.

Подписчики разделились на два лагеря: одни были за смену имиджа, другие настаивали вернуть прежний, привычный образ.

Эксперименты с волосами Билан начал летом этого года. В конце июня он удивил поклонников мелированными волосами. Певец тогда заявил, что находится «на светлой стороне», сообщал News.ru.