Российский певец Дима Билан снова решился поменять имидж и стать блондином. Он поделился с подписчиками в
Жёлтые волосы звезды являются пока лишь первым этапом, на котором их обесцветили. Следующим действием будет тонирование, после которого певец получит желанный цвет.
Ну что, ребят, в какой тонировать? — обратился к подписчикам Билан.
Подписчики разделились на два лагеря: одни были за смену имиджа, другие настаивали вернуть прежний, привычный образ.
Эксперименты с волосами Билан начал летом этого года. В конце июня он удивил поклонников мелированными волосами. Певец тогда заявил, что находится «на светлой стороне», сообщал News.ru.