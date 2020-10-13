Дима Билан споёт за крокодила Гену в фильме о Чебурашке

https://static.news.ru/photo/dc7e7dac-0dbc-11eb-8188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Дима Билан сообщил, что в новом проекте «Союзмультфильма» — полнометражном фильме о Чебурашке — будет петь за крокодила Гену, и продемонстрировал, как будет это делать.

В своём официальном аккаунте в Instagram Билан разместил видео, в котором предложил своим поклонникам догадаться, какую «старую добрую песню» он записал для «Союзмультфильма».

Исполнять легенду всегда радостно, — поделился своими ощущениями певец.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-служба «Союзмультфильма» ранее объявила, что съёмки полнометражного фильма про Чебурашку начнутся в 2021 году, режиссёром картины выступит Дмитрий Дьяченко.

При этом за сам образ Чебурашки ранее развернулась настоящая схватка между российскими и японскими мультипликаторами. В апреле 2020 года «Союзмультфильм» потребовал от японской компании SP International вернуть права на экранизацию историй о Чебурашке и крокодиле Гене, которые зарубежная студия получила 16 лет назад.