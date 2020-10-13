Дима Билан споёт за крокодила Гену в фильме о Чебурашке

Российский певец Дима Билан сообщил, что в новом проекте «Союзмультфильма» — полнометражном фильме о Чебурашке — будет петь за крокодила Гену, и продемонстрировал, как будет это делать.
В своём официальном аккаунте в Instagram Билан
Исполнять легенду всегда радостно, — поделился своими ощущениями певец.
Как сообщал NEWS.ru, пресс-служба «Союзмультфильма» ранее объявила, что съёмки полнометражного фильма про Чебурашку начнутся в 2021 году, режиссёром картины выступит Дмитрий Дьяченко.
При этом за сам образ Чебурашки ранее развернулась настоящая схватка между российскими и японскими мультипликаторами. В апреле 2020 года «Союзмультфильм» потребовал от японской компании SP International вернуть права на экранизацию историй о Чебурашке и крокодиле Гене, которые зарубежная студия получила 16 лет назад.
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