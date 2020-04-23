«Союзмультфильм» потребовал у японцев вернуть Чебурашку

https://static.news.ru/photo/52253a4a-859c-11ea-a613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

«Союзмультфильм» потребовал от японской компании SP International вернуть права на экранизацию историй о Чебурашке и крокодиле Гене, которые зарубежная студия получила 16 лет назад.

Представитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва назвала недействительным существующий договор, по которому SP International сможет снимать мультфильмы про Чебурашку до 2023 года. По словам Слащёвой, соглашение составлено по японскому законодательству, поэтому придётся обратиться в японский суд.

Думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьёзно заняться вопросом возврата прав, — цитирует Слащёву ТАСС.

Студия уведомила SP International о намерении бороться за героя, добавила она.

Как писал NEWS.ru, 22 апреля японские мультипликаторы выпустили короткометражный фильм про Чебурашку и крокодила Гену — проект стал первым воплощением истории в 3D.