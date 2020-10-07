Полнометражное кино про Чебурашку начнут снимать в 2021 году

Съёмки полнометражного фильма про Чебурашку стартуют в 2021 году, режиссёром картины выступит Дмитрий Дьяченко, следует из сообщения пресс-службы «Союзмультфильма».
Известно, что кино будет снято в жанре семейной комедии, сюжет новой истории в настоящее время разрабатывается.
Сценарий создают авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо, — говорится в сообщении пресс-службы.
В съёмках фильма будут участвовать «Союзмультфильм» и государственные телеканалы. Предположительно, картина выйдет на широкие экраны в 2022 году,
Ранее NEWS.ru писал, что кинокомпания 20th Century Studios опубликовала трейлер экшен-комедии «Главный герой», в которой сыграл канадский и американский актёр Райан Рейнольдс. Выход картины в прокат намечен на 11 декабря.
Фильм рассказывает о сотруднике банка по имени Парень, который внезапно осознаёт, что он персонаж видеоигры. Он решает выбраться из виртуального пространства и попутно завоевать девушку своей мечты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен