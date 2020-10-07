Полнометражное кино про Чебурашку начнут снимать в 2021 году

https://static.news.ru/photo/71ea4098-08cb-11eb-9a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Съёмки полнометражного фильма про Чебурашку стартуют в 2021 году, режиссёром картины выступит Дмитрий Дьяченко, следует из сообщения пресс-службы «Союзмультфильма».

Известно, что кино будет снято в жанре семейной комедии, сюжет новой истории в настоящее время разрабатывается.

Сценарий создают авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо, — говорится в сообщении пресс-службы.

В съёмках фильма будут участвовать «Союзмультфильм» и государственные телеканалы. Предположительно, картина выйдет на широкие экраны в 2022 году, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что кинокомпания 20th Century Studios опубликовала трейлер экшен-комедии «Главный герой», в которой сыграл канадский и американский актёр Райан Рейнольдс. Выход картины в прокат намечен на 11 декабря.

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