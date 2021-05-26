Детям Джоли запретили давать показания против Брэда Питта

https://static.news.ru/photo/8bf85a2e-be1f-11eb-b674-96000091f725_660.jpg Анджелина Джоли Фото: MediaPunch/Global Look Press

Суд в Калифорнии (США) запретил детям голливудских звёзд Анджелины Джоли и Брэда Питта давать показания против последнего. Слушания идут по поводу опеки над наследниками, передаёт портал Page Six.

Такое решение принял судья Джон Одеркрик. Представители актрисы отметили, что юрист «отказал Джоли в справедливом судебном разбирательстве, исключив её доказательства, имеющие отношения к здоровью, безопасности и благополучию» детей. По мнению адвокатов, предоставленные факты имеют решающее значение.

Джоли заявила, что Питт не имеет права на опекунство, так как подвергал семью насилию. Женщина не раскрыла подробности случившегося, но предъявила документы, якобы подтверждающие, что экс-супруг вёл себя неподобающим образом. Бракоразводный процесс и суды по поводу детей длятся уже пять лет. Оба участника потратили по миллиону долларов. Джоли начала развод в сентябре 2016 года. Когда пара рассталась, ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к наследникам.

У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021-го биологическая дочь Джоли и Питта отказалась от двойной фамилии Джоли-Питт. 14-летняя Шайло удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях, оставив только фамилию матери — Джоли. Девочка начала подготовку к смене пола. Шайло в 13 лет официально поменяла имя, теперь её зовут Джоном. Дочь звёздных родителей коротко стрижётся и носит мальчишескую одежду. Больше года она принимает гормональные препараты, которые помогают ей выглядеть более мужественной.