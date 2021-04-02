Питт и Джоли потратили на бракоразводный процесс по миллиону долларов

https://static.news.ru/photo/c473e980-93cd-11eb-9b41-96000091f725_660.jpg Анджелина Джоли Фото: facebook.com/angelinajoliegoddess

Бракоразводный процесс и суды об опеке Брэда Питта и Анджелины Джоли длятся уже пять лет. Оба участника потратили уже по миллиону долларов.

Джоли начала развод в сентябре 2016 года. Когда пара рассталась, ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к детям, сообщает Daily Mail.

За это время обе стороны потратили по миллиону долларов, и конца процесса ещё не видно. Инсайдеры предполагают, что развод может продлиться ещё около шести лет.

У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее сообщалось, что очередное обострение отношений между бывшими супругами началось в сентябре. Звёзды перестали посещать семейного психолога, а перед судом по делу об опеке Джоли и Питт снова начали ругаться. Питт хочет разделить опеку поровну, в то время как Джоли заявляет, что согласится на такое лишь при условии, что детей можно будет увезти из Лос-Анджелеса.

В феврале биологическая дочь Джоли и Питта отказалась от двойной фамилии Джоли-Питт. 14-летняя Шайло удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях, оставив только фамилию матери — Джоли. Девочка начала подготовку к смене пола. Шайло в 13 лет официально поменяла имя, теперь её зовут Джоном. Дочь звёздных родителей коротко стрижётся и носит мальчишескую одежду. Почти год она принимает гормональные препараты, которые помогают ей выглядеть более мужественной.

В начале марта Джоли продала с аукциона Christie's картину бывшего премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия». Полотно актрисе преподнёс в подарок тогда ещё муж Брэд Питт, писал NEWS.ru.