Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца в соцсетях

https://static.news.ru/photo/e84e63a0-6c6b-11eb-b12e-96000091f725_660.jpg Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto/Global Look Press

Биологическая дочь знаменитых актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от двойной фамилии Джоли-Питт.

14-летняя Шайло удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях, оставив только фамилию матери — Джоли. Журналисты считают, что это решение станет сильным ударом для актёра, который «живёт и дышит для своих детей», боясь потерять их после развода, пишет The Mirror. Ранее NEWS.ru сообщал, что девочка начала подготовку к смене пола. Шайло в 13 лет официально поменяла имя, теперь её зовут Джоном. Дочь звёздных родителей коротко стрижётся и носит мальчишескую одежду. Почти год она принимает гормональные препараты, которые помогают ей выглядеть более мужественной.

Издание отмечает, что лечь под нож хирурга и сменить пол Шайло/Джон сможет через три года, когда достигнет 16-летия. Джоли и Питт поддержали решение своего первого биологического ребёнка.

На свет девочка появилась в мае 2006 года в Намибии. Власти этой страны обеспечивали беспрецедентные меры безопасности Анджелине и Брэду, пока пара пребывала там.

«Самая красивая пара Голливуда» распалась в 2016 году. Сам Питт впоследствии рассказывал, что развод произошёл по его вине. Актёр ежедневно пил алкоголь, что в итоге чуть не привело его к лишению права опеки над шестерыми общими с Джоли детьми. После прохождения курса лечения артист бросил спиртное.