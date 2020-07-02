Старшая дочь стихами поздравила Павла Деревянко с днём рождения

https://static.news.ru/photo/020414a4-bc57-11ea-a5ff-fa163e074e61_660.jpg Павел Деревянко с детьми Фото: pablo_derevyanko/instagram.com

Актёр театра и кино Павел Деревянко свой день рождения решил отметить в семейном кругу и в окружении друзей. Он взял выходной и отправился с женой и детьми за город.

2 июля артисту исполняется 44 года.

Дети, жена, тёща, друзья. Примерно половина моих близких друзей приедет. Будем гулять. Сходим на речку, что-нибудь пожарим — какие-нибудь вкусности, — рассказал актёр интернет-порталу Teleprogramma.pro.

По словам актёра, он уже получил первые подарки. Обе дочери подарили ему свои рисунки. При этом старшая ещё и сочинила «красивые стихи».

Деревянко живёт с гражданской женой Дарьей — внучкой советского авиаконструктора Владимира Мясищева. Старшая дочь Варвара у них появилась на свет в 2010 году, младшая Александра — в 2014-м.

Дарья — юрист по образованию, но предпочла заниматься бизнесом. Несколько лет назад открыла собственную пекарню. В 2019 году семья приобрела участок на Алтае и сейчас занимается строительством дома.

Ранее NEWS.ru писал, что осенью 2020 года состоится премьера комедийного сериала «Беспринципные» от писателя и сценариста Александра Цыпкина. Главные роли в проекте исполнили Павел Деревянко, Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте.