Комедийный сериал «Беспринципные» с Виторганом и Деревянко выйдет осенью

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Стриминговый сервис Netflix удалил три эпизода американского комедийного сериала «Клиника» режиссёра Билла Лоуренса из-за шуток, в которых использовали блэкфейс. Создатель шоу сам попросил об этом.

Лоуренс принял такое решение после того, как с таким предложением к нему обратился пользователь Twitter, напомнивший, что эпизоды с блэкфейсом ранее убрали из сериала «Студия 30», передаёт Variety. В итоге...