Комедийный сериал «Беспринципные» с Виторганом и Деревянко выйдет осенью

Осенью 2020 года состоится премьера комедийного сериала «Беспринципные» от писателя и сценариста Александра Цыпкина. Главные роли в проекте исполнили Павел Деревянко, Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте.
Шоу выйдет на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD»,
«Беспринципные» включает в себя сатирические зарисовки по мотивам рассказов Цыпкина. Главные герои — приличные жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух.
Ранее онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал трейлер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского. Премьера намечена на 27 июня, писал NEWS.ru.
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