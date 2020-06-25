Кино

Комедийный сериал «Беспринципные» с Виторганом и Деревянко выйдет осенью

12:47, 26 июня 2020
Павел Деревянко Павел Деревянко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осенью 2020 года состоится премьера комедийного сериала «Беспринципные» от писателя и сценариста Александра Цыпкина. Главные роли в проекте исполнили Павел Деревянко, Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD», сообщает РИА Новости. Сериал будет состоять из восьми серий по 50 минут.

«Беспринципные» включает в себя сатирические зарисовки по мотивам рассказов Цыпкина. Главные герои — приличные жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух.

Ранее онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал трейлер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского. Премьера намечена на 27 июня, писал NEWS.ru.

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