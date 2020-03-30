https://static.news.ru/photo/898375e0-7243-11ea-b198-fa163e074e61_660.jpg Денис Клявер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Клявер заявил, что пандемия коронавируса собьёт спесь с некоторых артистов, которые зарабатывают миллионы на выступлениях. Сейчас многие артисты лишены возможности давать концерты, и их доходы резко упали.

Музыкант уверен, что именно в этой ситуации должна произойти переоценка ценностей, когда «псевдовеличины» начнут понимать, что такое врач с зарплатой в 20 тысяч рублей, который тебя спасает.

В такой ситуации этот богатый человек — никто, а этот — спасает реальные жизни. Вирусолог же один европейский сказала: «Почему у меня зарплата две тысячи евро, а у Роналдо миллионы? Вот пусть вас Роналдо и спасает», — рассуждал Клявер в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

После пандемии позиции будут выравниваться и станет понятно, «кто есть кто» и кто действительно важен.

О себе музыкант рассказал, что сейчас он почти всё время находится дома. У него есть спортзал и студия, есть возможность заниматься и спортом, и музыкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктория Макарская заявила о своём намерении переехать жить в деревню из-за огромных убытков, которые несут они с мужем из-за отмены концертов. Пара потеряла большие суммы, только аренда зала стоила им 1,5 млн рублей.