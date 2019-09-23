Деми Мур обсудила с ведущей программы «Доброе утро, Америка» Дайан Сойер самые страшные детали своей жизни, которые описала в мемуарах Inside Out («Наизнанку»).
Актриса рассказала о том, как в возрасте 15 лет стала жертвой изнасилования. К тому моменту она с мамой жила в Голливуде. Родительница часто выпивала и брала дочь с собой в бары, считая, что вместе они привлекут больше мужского внимания.
После одной из таких вылазок Мур вернулась домой и обнаружила мужчину, у которого был ключ от помещения. Он изнасиловал будущую актрису, после чего заплатил её матери $500.
Это было изнасилование и опустошающее предательство, — поделилась Мур.