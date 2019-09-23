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Деми Мур обсудила с ведущей программы «Доброе утро, Америка» Дайан Сойер самые страшные детали своей жизни, которые описала в мемуарах Inside Out («Наизнанку»).

Актриса рассказала о том, как в возрасте 15 лет стала жертвой изнасилования. К тому моменту она с мамой жила в Голливуде. Родительница часто выпивала и брала дочь с собой в бары, считая, что вместе они привлекут больше мужского внимания.

После одной из таких вылазок Мур вернулась домой и обнаружила мужчину, у которого был ключ от помещения. Он изнасиловал будущую актрису, после чего заплатил её матери $500.

Это было изнасилование и опустошающее предательство, — поделилась Мур.

FULL INTERVIEW: “I lost myself.” @justdemi sits down one-on-one with @DianeSawyer and tells us about her new book #InsideOut that revels aspects of her devastating past. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/56xhZrW4aS — Good Morning America (@GMA) September 23, 2019

Вскоре после произошедшего она съехала от матери и начала актёрскую карьеру.

Ранее Деми Мур назвала ошибкой своё решение согласиться на групповой секс, принятое во время отношений с актёром Эштоном Кутчером, писал News.ru.