В книге актриса также вспомнила об изменах бывшего супруга. Она признала, что вовлечение третьего человека размыло границы и в какой-то степени оправдало отношения с другими женщинами, которые Кутчер позволил себе, находясь в браке.
Роман Деми Мур и Эштона Кутчера начался в 2003 году. Вскоре актриса забеременела, но на шестом месяце у неё произошёл выкидыш. Позднее пара пыталась зачать ребёнка с помощью ЭКО. Мур и Кутчер поженились в 2005 году, а развелись в 2013 году. В 2015 Эштон женился на Миле Кунис, которая родила ему дочь и сына.
Ранее News.ru писал, что Деми Мур исполнит роль в сериале по роману Олдоса Хаксли «Дивный новый мир». Актриса сыграет мать главного героя, Джона. Выход сериала-антиутопии о Лондоне будущего запланирован на февраль 2020 года.