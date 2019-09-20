https://static.news.ru/photo/3be20738-dba9-11e9-a0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press

56-летняя актриса Деми Мур назвала ошибкой своё решение согласиться на групповой секс, принятое во время отношений с актёром Эштоном Кутчером.

В мемуарах Inside Out («Наизнанку») бывшая модель рассказала, что с супругом, который был младше на 15 лет, она шла на эксперименты, которые обычно совершают в юности.

Я хотела показать ему, какой классной и весёлой я могу быть, — цитирует The Sun слова Мур.

Demi Moore says she regrets having threesomes with Ashton Kutcher in new book https://t.co/nzAAtTEMd0 pic.twitter.com/pZPbptKLGu — Page Six (@PageSix) September 20, 2019

В книге актриса также вспомнила об изменах бывшего супруга. Она признала, что вовлечение третьего человека размыло границы и в какой-то степени оправдало отношения с другими женщинами, которые Кутчер позволил себе, находясь в браке.

Роман Деми Мур и Эштона Кутчера начался в 2003 году. Вскоре актриса забеременела, но на шестом месяце у неё произошёл выкидыш. Позднее пара пыталась зачать ребёнка с помощью ЭКО. Мур и Кутчер поженились в 2005 году, а развелись в 2013 году. В 2015 Эштон женился на Миле Кунис, которая родила ему дочь и сына.

Ранее News.ru писал, что Деми Мур исполнит роль в сериале по роману Олдоса Хаксли «Дивный новый мир». Актриса сыграет мать главного героя, Джона. Выход сериала-антиутопии о Лондоне будущего запланирован на февраль 2020 года.