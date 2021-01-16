Деми Ловато расскажет в сериале о своей передозировке наркотиками

По словам звезды, она впервые расскажет о передозировке наркотиками, которая случилась с ней в 2018 году, а также о том, как ей удалось встать на ноги и продолжить успешную карьеру.
Фильм получил название «Танцы с дьяволом», он будет выходить на YouTube-канале артистки.
В 2017 году она уже выпускала сериал о своей биографии «Оставайся сильной». Певица призналась, что тогда она не была честной со зрителями, поскольку во время съёмок употребляла кокаин. Теперь она обещает, что в новом документальном фильме она будет «на 1000% трезва» и сможет по-настоящему извиниться перед поклонниками.
Ранее NEWS.ru писал, что американская певица Билли Айлиш готовит к выпуску документальный фильм, рассказывающий о ней. Картина получила название Billie Eilish: The World's A Little Blurry («Билли Айлиш: Мир немного размыт»). Лента выйдет в феврале 2021 года. Режиссёром выступил Р. Дж. Катлер, известный по фильмам «Если я останусь», «Сентябрьский номер» и сериалу «Нэшвилл».