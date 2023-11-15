«Дело в удачном сотрудничестве»: продюсер объяснил феномен Люси Чеботиной Продюсер Рудченко объяснил успех Люси Чеботиной сотрудничеством с Киселевыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люся Чеботина

Люся Чеботина является хорошим сонграйтером и долго писала хиты для многих российских звезд, но при этом певица не обладает мощными вокальными данными, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Он отметил, что своей популярностью исполнительница во многом обязана музыканту и бизнесмену Владимиру Киселеву, ведь ее творчество взлетело после сотрудничества с ним и его сыновьями.

Она написала дуэтную песню, спела с сыном Киселева. После этого она попала в эфир, в ротацию, и поэтому дело здесь в удачном сотрудничестве с лейблом его сыновей, то есть они вложили денег в ее раскрутку как своего артиста. И после этого она прогремела именно на Россию, так она была не особо популярна, — отметил Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что Чеботина пишет хитовые песни и обладает довольно неплохим голосом, которого достаточно для ее творчества.

Ранее Чеботина презентовала свой новый альбом «Первая леди» и клип на песню «Псевдомодель». Мероприятие прошло в формате перформанса с благотворительным аукционом, участие в котором приняли многие именитые звезды, в том числе Филипп Киркоров, Анита Цой, Игорь Крутой и Александра Трусова. На аукционе были проданы восемь картин, каждая из которых была тематически связана с песнями из нового альбома Люси.