«Делегат артистов цирка»: Шнуров ответил Пригожину после реакции Валерии

https://static.news.ru/photo/502f0dc0-9db5-11ea-bd97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скандал между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты. После того, как последнего поддержала супруга Валерия, лидер «Ленинграда» снова принялся высмеивать артистов за их жалобы на «чудовищное» положение на фоне пандемии. На своей странице в Instagram Шнуров опубликовал очередной язвительный стих, в котором назвал продюсера «борцом за нищих» и сравнил его с матерью Терезой.

Цирковой ты наш заступник // Представитель молодёжи // Ей бы ближе был Укупник, — пишет Шнуров.

На днях Пригожин рассказал о бедствующем положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности.

В ответ на это Шнуров в шутку предложил 5,7 млн своих подписчиков в Instargam скинуться «кто чем может» на сосиски для «исхудавшго совсем поди» Пригожина.

На это продюсер уточнил, что его слова «вырваны из контекста» и говорил он обо всех людях творческих профессий: танцорах, музыкантах, артистах театра, кино и цирка, писал NEWS.ru.