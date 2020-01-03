https://static.news.ru/photo/bc1f736a-2e9a-11ea-81a6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер Давид Манукян, с которым не скрывает роман Ольга Бузова, показал, как на самом деле выглядит ведущая «Дома-2» без фильтров и макияжа. Таким образом DAVA поздравил любимую с тем, что на её Instagram подписаны более 18 млн поклонников.

На кадрах Ольга якобы хмурится и говорит, что она не накрашена, но при этом не отрывает влюблённого взгляда от Давида. Выглядит влюблённая телеведущая прекрасно. Сейчас парочка проводит время на лыжном курорте в Куршевеле.

Бузова с головой окунулась в новую любовь: она буквально заваливает свои соцсети романтическими фото и видео с любимым человеком. Так что макияж е интересует в последнюю очередь. Заканчивается «поздравительное» видео страстным поцелуем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном. Перед этим она публично подтвердила то, о чём СМИ писали последние месяцы: у них роман.