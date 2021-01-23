Дава впервые ответил на обвинения в «избиении» Бузовой

https://static.news.ru/photo/d340eabc-5d8b-11eb-81bb-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: dava_mb/instagram.com

Блогер Давид Манукян впервые лично отреагировал на обвинения, согласно которым он бил певицу Ольгу Бузову и изменял ей. Дава сделал это в переписке с блогером Приятным Эльдаром.

Ранее стало известно, что влюблённые расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. По поводу разрыва Ольга написала, что блогер совершает странные поступки, «творит непонятные вещи». После этого фанаты начали атаковать аккаунты Давы и его мамы, обвиняя его во всех смертных грехах. Анна Манукян решила защитить сына и сделала резонансное заявление о своей несостоявшейся невестке.

Поклонники Ольги обвинили блогера в том, что он поднимал руку на певицу. Мама Давы заявила, что всё это выдумка.

Наконец прокомментировать слухи решил и сам Дава. В переписке в ответ на несколько голосовых сообщений, он подчеркнул, что ему сейчас не до этого. Однако потом в коротком предложении всё же опроверг обвинения в домашнем насилии и неверности.

Бро, извини, но мне сейчас вообще не до этого. Люблю тебя, но сегодня не то время. Никогда не изменял и не бил, — цитирует Манукяна «Экспресс-газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, сейчас ещё нет уверенности, что в отношениях певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна поставлена финальная точка. Звёздная пара ещё будет иметь возможность примириться на очередном праздновании дня рождения ведущей, которое состоится 25 января. Ольге просто после банкета нужно хорошенько проспаться и принять взвешенное решение. Такой совет девушке в разговоре с журналистами дал шоумен Рустам Солнцев.