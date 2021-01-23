Рустам Солнцев посоветовал Бузовой «проспаться»

https://static.news.ru/photo/f7ba7b8e-5d3f-11eb-bd58-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас ещё нет уверенности, что в отношениях певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна поставлена финальная точка. Звёздная пара ещё будет иметь возможность примириться на очередном праздновании дня рождения ведущей, которое состоится 25 января. Ольге просто после банкета нужно хорошенько проспаться и принять взвешенное решение. Такой совет девушке в разговоре с журналистами дал шоумен Рустам Солнцев.

Ранее стало известно, что Бузова и Дава расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. По поводу разрыва Ольга написала, что блогер совершает странные поступки, «творит непонятные вещи». После этого фанаты начали атаковать аккаунты Давы и его мамы, обвиняя его во всех смертных грехах. Анна Манукян решила защитить сына и сделала резонансное заявление о своей несостоявшейся невестке.

Поклонники Ольги обвинили блогера в том, что он поднимал руку на певицу. Мама Давы заявила, что всё это выдумка.

Солнцев, в свою очередь, не уверен, что знаменитости расстались окончательно.

Чтобы мы не были пафосными и глупыми, я только совет Оле могу дать: пусть она проспится после дня рождения, который у неё тут был, и примет взвешенное решение, — цитирует шоумена Пятый канал.

Как ранее передавал NEWS.ru, после расставания с любимым человеком нужно сохранить своё лицо и достоинство и не делать достоянием общественности грязь, которая была в отношениях. Так телеведущая Виктория Боня прокомментировала скандальное расставание певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном.