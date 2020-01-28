Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, как провела отпуск в Таиланде, не зная о начавшейся в Азии эпидемии коронавируса.
К 28 января в Таиланде зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Мне страшно, хоть я уже и в Москве нахожусь. Можно сказать, что я в панике. Сейчас, например, я уже не поехала бы в Таиланд, — цитирует Борисову издание Teleprogramma.pro.
Телеведущая посоветовала москвичам запастись масками, не выбираться в центр без необходимости и отправлять на лечение родных и коллег с высокой температурой.
Как писал NEWS.ru, эпидемия нового коронавируса началась в конце 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Оттуда болезнь распространилась почти во все регионы КНР и несколько других стран. К 28 января число заражённых превысило 5 тысяч человек, погибли около 100.