https://static.news.ru/photo/5ba448b8-41ef-11ea-b297-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, как провела отпуск в Таиланде, не зная о начавшейся в Азии эпидемии коронавируса.

К 28 января в Таиланде зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Мне страшно, хоть я уже и в Москве нахожусь. Можно сказать, что я в панике. Сейчас, например, я уже не поехала бы в Таиланд, — цитирует Борисову издание Teleprogramma.pro.

Телеведущая посоветовала москвичам запастись масками, не выбираться в центр без необходимости и отправлять на лечение родных и коллег с высокой температурой.

Как писал NEWS.ru, эпидемия нового коронавируса началась в конце 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Оттуда болезнь распространилась почти во все регионы КНР и несколько других стран. К 28 января число заражённых превысило 5 тысяч человек, погибли около 100.