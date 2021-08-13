Дайнеко «захейтили» за попытку баллотироваться в Государственную думу

Российская певица Виктория Дайнеко заявила, что её «захейтили» из-за решения баллотироваться в депутаты Государственной думы. Своё мнение она высказала в интервью для «Русского радио».

За последние дни меня захейтили просто за всё! Люди, похоже, не понимают, что такое Государственная дума, — туда может баллотироваться любой. Я же не лезу в министры экономики. Это было бы реально смешно, — пожаловалась Дайнеко.

Пользователи Сети критикуют 34-летнюю певицу за попытки попасть в депутатское кресло от партии «Зелёная альтернатива». В своём выступлении перед ЦИК (Центральная избирательная комиссия) она объявила основные проблемы, решением которых будет заниматься её партия: защита экологических интересов, гармоничное сосуществование человека и окружающей среды, здоровый образ жизни и разумное потребление ресурсов. Столь внезапное желание заняться политикой появилось у Дайнеко после того, как один из её соседей выгуливал пуму в общественном месте.

Ранее Дайнеко сообщила о своей официальной регистрации на выборы в Государственную думу: она заняла место рэпера Славы КПСС, с которым партии не удалось найти общий язык.