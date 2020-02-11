https://static.news.ru/photo/8d4ca684-4d30-11ea-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Николай Цискаридзе рассказала, какую зарплату получают артисты балета и почему им надо торопиться с карьерой. Так, в начале пути заработки очень маленькие.

Век балетного артиста недолог, проявить себя надо очень быстро, иначе можно забыть и о деньгах, и о выступлениях. Об этом танцор рассказал в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Если в 23 года ты не звезда, то до свидания. Это, Алла, твоей профессией можно заниматься даже до 98 лет. Ну если, конечно, не начнётся деменция, — поведал артист.

На сегодня благополучие артистов во многих театрах зависит от руководства и «подлости» стоящих у власти людей. Основными труппами на данный момент управляют те, кто никогда «не был звездой». Они сталкивают людей лбами и пользуются властью, раскрыл детали закулисной жизни танцор.

Если в коллективе всё хорошо, они просто не нужны. Они подпитывают людей скандалами, — пояснил Цискаридзе.

В театре есть люди, которые получают очень много за счёт спонсоров. Но изначально зарплата не превышает 12 тыс. рублей. Карьерный рост обеспечивает и повышение зарплаты, есть и выслуга за спектакль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр зарабатывает больше отца. Шестилетний мальчик делает большие успехи в спорте.