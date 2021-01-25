Цискаридзе оказался дальним родственником экс-бойфренда Бузовой

https://static.news.ru/photo/888eaa22-5e80-11eb-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Артист балета Николай Цискаридзе оказался дальним родственником бывшего возлюбленного телеведущей Ольги Бузовой, рэп-исполнителя Давы (Давид Манукян). Об этом он рассказал в эфире программы «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1».

Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Дава. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник, — заявил артист.

Он добавил, что теперь намерен лично пообщаться с Давидом и рассказать все подробности. Цискаридзе выразил уверенность, что бабушка будет рада этой новости.

Ранее стало известно, что блогер и рэпер Давид Манукян попал в больницу. Об этом стало известно после того, как телеведущая рассказала общественности об их разрыве.

Бузова и Дава расстались после того, как 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. По поводу разрыва Ольга написала, что блогер совершает странные поступки, «творит непонятные вещи». Она обвинила Даву в изменах и домашнем насилии. Сам Манукян долгое время никак не комментировал эти слова. Однако позднее в переписке с блогером Приятным Эльдаром он опроверг оба обвинения.

Как ранее передавал NEWS.ru, сейчас ещё нет уверенности, что в отношениях певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна поставлена финальная точка. Звёздная пара ещё будет иметь возможность примириться на очередном праздновании дня рождения ведущей, которое состоится 25 января.