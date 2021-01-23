Блогер Дава после расставания с Бузовой попал в больницу

https://static.news.ru/photo/33532ad0-5e29-11eb-a8df-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: dava_m/instagram.com

Блогер и рэпер Давид Манукян, бывший бойфренд певицы Ольги Бузовой, попал в больницу. Об этом стало известно после того, как телеведущая рассказала общественности об их разрыве.

Ранее стало известно, что Бузова и Дава расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. По поводу разрыва Ольга написала, что блогер совершает странные поступки, «творит непонятные вещи». После этого фанаты начали атаковать аккаунты Давы и его мамы, обвиняя его во всех смертных грехах. Анна Манукян решила защитить сына и сделала резонансное заявление о своей несостоявшейся невестке.

Ольга обвинила Даву в изменах и домашнем насилии. Сам Манукян долгое время никак не комментировал эти слова. Однако позднее, в переписке с блогером Приятным Эльдаром, он опроверг оба обвинения.

Также выяснилось, что Дава попал в больницу. Он участвовал в репетиции к проекту «Танцы со звёздами» и повредил руку. Доктора диагностировали у артиста вывих в плечевом суставе. Сможет ли он продолжать выступления на паркете, пока остаётся загадкой, пишет StarHit.

Как ранее передавал NEWS.ru, сейчас ещё нет уверенности, что в отношениях певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна поставлена финальная точка. Звёздная пара ещё будет иметь возможность примириться на очередном праздновании дня рождения ведущей, которое состоится 25 января. Ольге просто после банкета нужно хорошенько проспаться и принять взвешенное решение. Такой совет девушке в разговоре с журналистами дал шоумен Рустам Солнцев.