«Цирк уродов»: продюсер Лободы раскритиковала премию МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/62cefc78-c5f1-11eb-95ca-96000091f725_660.jpg Нателла Крапивина

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина на своей странице Instagram раскритиковала премию МУЗ-ТВ. Она заявила, что больше не пойдёт на подобные мероприятия, так как шоу-бизнес всё больше напоминает цирк уродов.

По словам Крапивиной, она в полном восторге от профессионализма Ксении Собчак, ставшей ведущей шоу. Представитель Лободы отметила , что она единственная, кто «тащит любое самое тухлое событие, а не отрабатывает бабло».

У меня самый крутой артист, который сделал номер, до которого всему шоу-бизнесу ещё как Роскосмосу до Илона Маска, — Светлана Лобода, — резюмировала продюсер.

4 июня, в московском Дворце спорта «Мегаспорт» прошло одно из самых ярких мероприятий года — «Премия МУЗ-ТВ — 20/21. Начало Света». Ведущими церемонии были Александр Ревва, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев. По красной ковровой дорожке дефилировали отечественные звёзды шоу-бизнеса. Одни устраивали на публике скандальные перформансы, другие эпатировали зрителей вызывающими нарядами.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru оценил премию «МУЗ-ТВ — 20/21. Начало света», обернувшуюся в этом году скандалами и критикой телезрителей. По его мнению, престижа и авторитета у этой премии — ноль.

Он признался, что даже не представляет, кого это вообще может заинтересовать. Сам он не присутствовал на премии и не смотрел никакие трансляции. По словам критика, это «глубоко неинтересное» для него мероприятие.